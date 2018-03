di Roberto Lazzarato

ASIAGO. Asiago racconta il giovane Hemingway. Domenica 25, presso il, sarà inaugurata una mostra di carattere storico sulle ultime fasi della Grande Guerra, dedicata al giovane e futuroper la Letteratura, che rimarrà aperta sino al 12 luglio.Con l’entrata in guerra nell'aprile 1918 degli Stati Uniti, Ernest Hemingway, classe 1899, si presentò come volontario per combattere in Europa. Escluso dai reparti combattenti a causa di un difetto alla vista, venne arruolato nei servizi di autoambulanza dell'American Red Cross e destinato al fronte italiano nelle città di, ai piedi del monte, dele dell'. Desideroso di una partecipazione più attiva, Hemingway fu inviato nelle vicinanze di Fossalta di Piave come assistente di trincea. Una notte, mentre con un ferito in spalla cercava di raggiungere il comando, fu colpito da proiettili di mitragliatrice alla gamba destra. Operato nell’ospedale della Croce Rossa americana a Milano, dopo la convalescenza e decorato con laitaliana, ritornò al fronte a Bassano.Nella mostra si trovanoe testi che comprovano la presenza di Hemingway nei nostri territori nel 1918, bacheche con edizioni rare, sale multimediali e percorsi didattici.Alla cerimonia inaugurale, domenica 25 marzo, ore 11, è prevista una introduzione dello storico Paolo Pozzato e del giornalista Giandomenico Cortese.Durante i mesi di apertura sono in programma visite guidate alla mostra, laboratori didattici per bambini e famiglie, incontri al museo e sui luoghi del fronte sud e la proiezione del film «», in collaborazione con il Cinema Lux.