Anomalie nelle dichiarazioni dei redditi: scoperta evasione di 334mila euro

di Vittorino Bernardi

ARZIGNANO - Il comando provinciale della guardia di finanza ha dato esecuzione a un decreto diemesso dal tribunale di Vicenza per un valore dioperante nel settore dellama da tempo inattiva, e delle disponibilità del suoG.S., classe 1950 di Zermeghedo. Con una verifica fiscale avviata nel 2017 le fiamme gialle hanno rilevato nell’aziendanei valori riportati in contabilità e successivamente confluiti nelleLa società ha dedotto costi per fatture che, a richiesta dei militari, non sono state esibite dal contribuente G. S. o per le quali non è stato possibile individuare il fornitore a causa di annotazioni estremamente generiche nel registro Iva degli acquisti. Così in modo illecito la società ha potuto sottrarre a tassazione diverse centinaia di migliaia di euro, con una Ires evasa per 174.808,05 euro e conseguente superamento delle soglie di rilevanza penale. La verifica fiscale eseguita dai militari della guardia di finanza di Arzignano ha consentito di appurare anche l’omessa presentazione della dichiarazione Iva, che sulla scorta dei valori ricostruiti dai finanzieri ha comportato un’evasione d’imposta pari a 159.936,65 euro, con superamento anche in questo caso della soglia di rilevanza penale.