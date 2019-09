Auto vola nel burrone per 70 metri: conducente sbalzato fuori, è vivo

di Luca Pozza

ARSIERO - Dramma sfiorato oggi pomeriggio sulla provinciale che da Arsiero porta a Tonezza del Cimone. Attorno alle 15 il(comune dove è avvenuto il fatto) è stato allertato dalla centrale operativa del 118, a seguito della chiamata di alcuni automobilisti che avevano assistito a un, che in un primo momento pensavano fosse risultato fatale per gli occupanti di una macchina,Il conducente della vettura, M.M., 60 anni, residente a Tonezza del Cimone, che ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada all'altezza di una curva, si è salvato dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Circa dieci soccorritori, compreso il medico di stazione, sono scesi dall'infortunato e gli hanno prestato le prime cure, mentre poco dopo è sopraggiunto l'elicottero di Treviso Emergenza. Sbarcati nelle vicinanze con un verricello di circa 15 metri, tecnico di elisoccorso ed equipe medica hanno preso in carico l'uomo, che ha riportato traumi al capo e al bacino e che, una volta imbarellato, è stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale di Vicenza. Le sue condizioni sono gravi, ma