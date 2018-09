Esce da Monte Berico, si sente male colpisce due auto, la sua si incendia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Incidente stradale poco prima di mezzogiorno a, protagonista un vicentino di. Il pensionato uscito dalla santa messa delle 11 in basilica è salito in auto per rientrare a casa, ma lungo la discesa diè stato colto da malore, ha impattato su un’auto in movimento con una ragazza alla guida che ha riportatoed è uscito di strada sulla destra persu un’auto in sosta.Non è tutto, nello scontro dall’auto dell’anziano è uscita della benzina e dal motore sono divampate delle, spente con prontezza di riflessi da un automobilista di passaggio che ha utilizzato un proprio estintore. I sanitari del Suem giunti sul posto hannoall'ospedale San Bortolo l’anziano colto da malore e accompagnato al pronto soccorso la ragazza contusa per le necessarie medicazioni. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi incidentati e per rilievi di legge la polizia locale e i carabinieri.