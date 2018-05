«Seggiovia bloccata», ma è un'esercitazione con 45 pompieri veneti

di Luca Pozza

ROANA - «». Non è un allarme scattato oggi sull'Altopiano di Asiago ma un'a, effettuata in mattinata sul Monte Verena, per 45 vigili del fuoco Saf (speleo alpino fluviali) provenienti da tutte le province del Veneto, per esercitarsi sugliper l’Tutto il personale svolge ha dapprima seguito una lezione teorica, per apprendere il funzionamento e le dinamiche in emergenza dei quattro diversi impianti che, a pieno carico, trasportano 550 persone. II personale Saf, dopo il primo briefing, ha affinato le procedure di imbarco e sbarco con gli operatori del reparto volo, presente con l’, che li ha portati in quota, dove poi hanno avuto inizio le diverse prove. I soccorritori hanno simulato un blocco della seggiovia e sgomberato lungo le diverse altezze l’impianto, calando a terra gli occupanti. Esercitazione anche per l’equipaggio volo di Venezia che hanno verricellato gli elisoccorritori direttamente sui seggiolini della seggiovia.