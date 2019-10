Auto rovesciata fuori strada: donna ferita progioniera dell'abitacolo Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTAVILLA VICENTINA -finiscefuori strada: all'interno resta imprigionata una donna, soccorsa dai vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 20 ottobre, intorno alle 7:45 in via IV Novembre ad Altavilla Vicentina.I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto la donna rimastanell'abitacolo, la quale è stata presa in cura dal personale del suem 118 per poi trasferirla in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.