Abusi sessuali sulla sorellina di 14 anni: un 16enne nei guai

SCHIO - Un giovane di 26 anni residente in città è indagato dalla procura della Repubblica di Vicenza con l’ipotesi dinei confronti della, convivente dalla nascita. Dal racconto dalla ragazza il giovane il 14 settembre scorso approfittando dell’assenza dei genitori si sarebbe infilato nudo neldove lei sia stava lavando: sotto la doccia avrebbe subito carezze e coccole, proseguite sul letto matrimoniale dei genitori dove avrebbe subito violenza. Sconvolta, la ragazzina avrebbe trovato il coraggio di parlare del fatto a scuola, a un insegnante, qualche settimana più tardi. È scattata così - riporta il Giornale di Vicenza - una denuncia a carico del 26enne che su invito dei genitori ha lasciato la casa per trasferirsi da un amico nella vallata dell’Agno. La ragazza in luglio sarà chiamata anell’incidente probatorio. Gli inquirenti pare abbiano raccolto la testimonianza di un amico di famiglia al quale luiil rapporto con la sorellastra.