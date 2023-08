Virgin Galactic, effettuato il primo volo nella spazio con turisti: l'obiettivo è un viaggio al mese. Biglietti da 450mila dollari

L'aereo spaziale VSS Unity di Virgin Galactic ha compiuto la prima missione ufficiale: il volo spaziale è avvenuto con successo nella giornata di giovedì 10 agosto 2023 . La missione, nota come Galactic 02, è decollata poco dopo le 11 del mattino dallo Spaceport America in New Mexico. A bordo della navicella c'erano sei persone in totale: il comandante dell'aereo spaziale ed ex astronauta della Nasa CJ Sturckow, il pilota Kelly Latimer e Beth Moses, capo istruttore astronauta di Virgin Galactic che ha addestrato l'equipaggio prima del volo.

La navicella ha trasportato anche tre civili, tra cui la coach Keisha Schahaff e la figlia 18enne Anastasia Mayers. Secondo Space.com, Schahaff ha vinto il suo posto a bordo del Galactic 02 nell'ambito di un concorso di raccolta fondi indetto da Space for Humanity, un'organizzazione no-profit che cerca di democratizzare i viaggi spaziali.

Mayers studia filosofia e fisica all'Università di Aberdeen, in Scozia. Insieme, Schahaff e Mayers sono la prima coppia madre-figlia ad avventurarsi insieme nello spazio. A bordo del volo c'era anche l'ex olimpionico Jon Goodwin, che ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 come canoista. A 80 anni, Goodwin è stato il secondo passeggero affetto dal morbo di Parkinson e il primo olimpionico a intraprendere un viaggio nello spazio.

Una piccola curiosità: la missione ha visto per la prima volta il maggior numero di donne che hanno preso parte a una singola missione nello spazio.

Il volo

Galactic 02 è un volo suborbitale. Tuttavia, nonostante VSS Unity non raggiunga l'orbita, la traiettoria consente ai passeggeri di sperimentare diversi minuti «in assenza di peso» a un'altitudine sufficiente per vedere la curvatura della Terra, spiega Space.com.

Dopo il decollo, l'aereo vettore VMS Eve di Virgin Galactic ha trasportato VSS Unity a un'altitudine di quasi 14mila chilometri. Eve ha poi sganciato Unity che ha acceso il proprio motore a razzo ed è salito nello spazio suborbitale. I passeggeri a bordo hanno sperimentato circa 3Gs.

That magical moment when your dreams comes true #Galactic02 pic.twitter.com/k5NsNlXb6u — Virgin Galactic (@virgingalactic) August 10, 2023

Le riprese in diretta all'interno della navicella hanno mostrato i passeggeri che si staccavano dai loro sedili e scrutavano la terra attraverso i finestrini mentre fluttuavano all'interno della navicella.

Mayers, che è la seconda persona più giovane ad andare nello spazio, ha detto: «Sono rimasta scioccata dalle cose che si sentono. Sei molto più connesso a tutto ciò che non ti aspetteresti di essere. Ci si sente parte della squadra, della nave, dell'universo e della Terra. È stato incredibile, e sono ancora stregato». Meno di 700 persone sono andate nello spazio fino ad oggi, secondo Virgin Galactic, che ora promette un volo spaziale al mese. Circa 800 clienti hanno acquistato i loro biglietti, inizialmente per un prezzo compreso tra 200.000 e 250.000 dollari per passeggero, poi aumentato a 450.000 dollari.