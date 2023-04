Twitter, Elon Musk toglie la spunta blu: anche Papa Francesco resta senza. Le reazioni dei vip: Fiorello alza il dito medio

Via la spunta blu dai profili social dei volti noti dello spettacolo su Twitter. La decisione di Elon Musk di eliminare la spunta automatica per i profili con più follower, non è passata inosservata. Da Fiorello a Antonella Clerici, nessuno di loro ha più la spunta sul proprio profilo social. Da ora in poi chi vuole il simbolo blu dovrà sborsare 8 dollari al mese. Come l'hanno presa? Bene, ma non benissimo. Pioggia di critiche, pacifiche ma forti, contro la decisione di Musk. E nessuno, o quasi vuole fare pagare.

Primo tra tutti Fiorello. La sua reazione non è di certo passata inosservata. Con la solita pungente ironia il conduttore di VivaRai2 ha commentato la decisione dell'imprenditore sudafricano. «Ho messo un bel dito medio al posto della spunta per protesta», e ha poi aggiunto: «Elon basta, io non ti pagherò». Fiorello inoltre ha fatto notare agli ascoltatori del suo programma che la spunta blu è stata tolta anche a Papa Francesco. Scivolone a cui Musk ha rimediato aggiungendo una spunta grigia per segnalare il suo profilo del pontefice come account di un’istituzione.

Le reazioni social

Stefania Orlando sottolinea: «Io comunque non ho mai richiesto la #spuntablu perché non me ne è mai fregato nulla, così giusto per dire!». Antonella Clerici: «Io ho messo la stella» scelta presa anche da Alberto Matano. «Caro Elon Musk se aspetti che io paghi, magna tranquillo» ironizza Gabriele Corsi.

Barbara d’Urso invece ha sostituito la spunta con un bel "col cuore", simbolo del suo saluto: «Buongiorno a tutti con la mia nuova spunta #colcuore Bye bye Elon Musk!». Giulia Salemi saluta educatamente: «Ciao spunta blu reale, è stato bello». Insomma neanche l'opinionista (social) del Gf Vip pagherà gli 8 dollari al mese.

L’attore turco Kerem Bürsin, il protagonista della soap opera Love is in the air per capirci, ha direttamente scritto accanto al suo nome “spunta blu”. Destino sfortunato anche per Beyoncé, Kim Kardashian, Donald Trump e il founder di Twitter Jack Dorsey, i cui account sono rimasti del tutto sprovvisti di spunta a partire da ieri. È abbastanza evidente, quindi, che questi personaggi non siano affatto interessati a pagare un abbonamento per essere presenti su Twitter con un account verificato.

Ma pare che Elon Musk non abbia trattato tutti allo stesso modo: per alcuni personaggi famosi sarà infatti, a quanto pare, proprio l'imprenditore a pagare personalmente la quota dei vip, trattamento riservato ad esempio a Stephen King e al cestista statunitense LeBron James.