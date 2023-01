Posta di Libero non funziona, mail fuori servizio. L'azienda: «Al lavoro per risolvere». Ecco quando riparte

La posta di Libero e Virgilio inaccessibili da ore. Le prime segnalazioni sono arrivate il 22 in serata ma i disagi sono andati avanti fino a oggi: tutti gli utenti che hanno un account email sui due provider non riescono ad accedere alla posta. «Il servizio è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile», si leggeva nelle prime ore di problemi sia sulla home page di Libero Mail che in quella di Virgilio.

Esclusi attacchi hacker

Sono milioni gli utenti colpiti dai disservizi. L'azienda, che pare sia vicina alla risoluzione del problema, ha escluso inizialmente attacchi hacker: «Si tratta di un problema di natura tecnico esclusivamente interno, il che significa che escludiamo categoricamente potenziali attacchi hacker e che i dati dei nostri utenti, che sono il bene più prezioso, non sono in pericolo». Ora il messaggio recita così: «Ciao, come sai da alcune ore la Libero Mail/Virgilio Mail è irraggiungibile a causa di un problema tecnico. Stiamo lavorando perché nel più breve tempo possibile tutte le caselle tornino a funzionare. Escludiamo in ogni caso la perdita di dati. In 25 anni di servizio fedele agli utenti italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi, sappiamo che contate su di noi per comunicare, per questo stiamo correndo per ritornare online insieme quanto prima. Grazie per la vostra pazienza e soprattutto per la vostra fedeltà. Lo staff di Libero»