Cina, ecco i 30 problemi scientifici cruciali del 2021: dalla riproduzione dei ricordi alla neutralità carbonica

La scienza e la tecnologia vanno avanti, ma non sono perfette. La China Association for Science and Technology ha rilasciato la sua lista dei 30 problemi scientifici, ingegneristici e tecnologici che sono fondamentali per lo sviluppo scientifico e l'innovazione industriale. La lista per il 2021 è stata pubblicata durante la riunione annuale dell'associazione, che si è conclusa a Pechino. I problemi coprono 10 campi scientifici, come la matematica, le scienze della terra, l'ecologia, la tecnologia dell'informazione e le scienze agricole.

Tra questi si annoverano: «Come creare e riprodurre i ricordi nel cervello», «Come usare l' intelligenza artificiale per riconoscere più malattie con immagini mediche e supportare la diagnosi e il trattamento», e «Come usare il vento, la luce e l'acqua per accelerare il raggiungimento della neutralità del carbonio». Dal 2018, l'associazione ha sollecitato e pubblicato 130 importanti problemi scientifici e ingegneristici.

