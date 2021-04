Miami, il pasto a domicilio lo consegna il robot: l'intelligenza artificiale al servizio dei cittadini

Le strade di Miami sono piene di robot. Si tratta di dispositivi a sei ruote e a guida autonoma, creati da due startup, Cartken e REEF Technology, per consegnare a domicilio pasti e altri prodotti aimentari, direttamente nelle abitazioni dei consumatori. L’idea è di alcuni ex dipendenti e ingegneri di Google, che hanno cominciato nel 2019 a lavorare al progetto di un robot dotato di intelligenza artificiale adatto a compiere in sicurezza brevi tragitti sulle aree pedonali. Dopo alcuni test, i robot della REEF sono entrati nella vita reale di tutti i cittadini della città della Florida. Si possono ordinare online pasti e i robot, che sono tarati per coprire il tragitto di un chilometro, trasportano a domicilio - e transitando rigorosamente solo sulmarciapiede - i pasti preferiti. I dispositivi sono tutti a tenuta termica: questo vuol dire che un piatto arriva caldo come se fosse appena stato cucinato.

Smart material, ecco la spugna del futuro: trasforma l'acqua del mare in acqua potabile