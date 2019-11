Netflix down in Italia: il servizio streaming non funziona. Abbonati in rivolta sui social

Adesso almeno Netflix funziona. Scusa per prima. https://t.co/avMqp3oDJX — Netflix Italia (@NetflixIT) November 21, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, 21 novembre, per diverse ore ine non solo. Il popolare servizio di streaming ha smesso di funzionare intorno alle 14.30: chiunque provasse in quelle ore a riprodurre un film, una serie tv, o un documentario si è trovato di fronte uno schermo nero con il messaggio: «Ops! Qualcosa è andato storto… Al momento non è possibile riprodurre questo titolo. Riprova più tardi o seleziona un altro titolo».LEGGI ANCHEIl disservizio non ha riguardato solo l'Italia, ma diverse paesi del mondo, fra cui Stati Uniti, Croazia e Giappone. Il servizio clienti di Netflix ha scritto su Twitter: «Ciao a tutti. Chiediamo scusa per l'inconveniente, stiamo lavorando per risolvere il problema il più velocemente possibile»., ma gli abbonati non hanno mancato di esprimere il loro disappunto suiper il disservizio.Un tweet, in particolare, ha attirato l'attenzione di Netflix Italia: «Sono caduta dalle scale, ho beccato una multa senza aver guidato la macchina in questione, torno a casa mi metto in pigiama, prendo il piumone, corro a letto e netflix non funziona. Che giornata di m...». I social media manager della pagina hanno voluto rispondere alla sfortunata utente con ironia: «Adesso almeno Netflix funziona. Scusa per prima».