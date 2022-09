In occasione del “Detroit Month of Design”, in corso tutto il mese di settembre nella città americana, il Consolato italiano ha realizzato LoveIT Detroit, un evento dedicato all’eccellenza del design italiano. In collaborazione con Wedoo, la web agency del Gruppo Almaviva, e Amazon Web Services (AWS), il Consolato ha dato vita a un digital twin della manifestazione - un doppio digitale - con esperienze immersive e interattive. Si tratta della prima attività sul Metaverso creata da una amministrazione pubblica.

LO SPAZIO VIRTUALE

Obiettivo? Valorizzare il brand Italia negli Stati Uniti. Lo spazio virtuale, infatti, permette di visitare l’esposizione come dal vero, come se si fosse in presenza, grazie alla qualità di definizione della riproduzione digitale delle opere esposte, che regala un’esperienza estremamente realistica. E presto, le implementazioni arricchiranno l’ambiente. Per visitare LoveIT Detroit, da ogni parte del mondo, basta andare sulla pagina web, lovedetroit.com ed entrare nella virtualità. Alla fine dell’evento, però, lo spazio virtuale continuerà comunque la sua attività come luogo di riferimento e condivisione tra l’Italia e gli Stati Uniti per il design, ma anche per tutto quello che sono creatività e unicità, i marchi universali del Made in Italy.

