«Mirabilandia regala 500 biglietti»: la nuova, solita truffa viaggia su WhatsApp

Con puntualità inflessibile, tornano le truffe su WhatsApp. Questa volta tocca a Mirabilandia, il parco divertimenti di Ravenna che ha visto sfruttare il proprio nome da malitenzionati che hanno lanciato un nuovo tentativo di phishing tramite messaggi virali sull'app di messaggistica istantanea.Lo schema, molto semplice, è sempre lo stesso: messaggi virali che promettono premi (in questo caso cinque biglietti omaggio per 500 diverse persone) a chi cliccherà su un link dal dominio decisamente truffaldino. La Polizia di Stato, tramite il proprio account Una vita da social, come al solito consiglia di evitare di cliccare su questi link e soprattutto di non inserire i propri dati come richiesto: in quel modo, infatti, i truffatori possono rubare dati personali, comprese le coordinate bancarie.