Biglietti gratis per Aqualandia, ma è una bufala: scatta la denuncia

di Marco Corazza

per Aqualandia, ma è una fake news: parte la denuncia. In questi giorni nei social e nelle principali messaggistiche sta girando una notizia completamente priva di fondamento, su una presunta iniziativa di. Lo stesso Parco a tema acquatico di Jesolo si è premurato a informare che si tratta di un.“Attenzione! Siamo a conoscenza di un messaggio che si sta diffondendo che promette 5 biglietti gratuiti - spiegano dal parco acquatico di Jesolo - Non si tratta di un’iniziativa promossa dal Parco e non proviene da nessuna pagina ufficiale. Scoraggiamo tutti ad aderirvi. Vi saremmo grati, inoltre, se poteste contribuire a non diffondere ulteriormente questo messaggio per evitare che altri ne siano ingannati. Grazie per la collaborazione e per le molte segnalazioniche ci avete fornito a riguardo”.Dal parco informano inoltre che tutte le iniziative vengono promosse nei canali ufficiali di Aqualandia, a cominciare dal sito aqualandia.it e dalla pagina Facebook Aqualandia Jesolo. Aqualandia ha dato mandato allo studio legale affinchè presenti denuncia alla, per tutelare il buon nome, la serietà e la professionalità di Aqualandia.