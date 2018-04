di Paolo Travisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto può essere lussuosa la dimora di uno degli uomini più ricchi del mondo? Unastimata oltre cinque milioni di euro è abbastanza per? Probabilmente il fondatore di Facebook, che nel primo trimestre dell'anno in corso ha raggiunto ricavi per quasi 12 miliardi di dollari, ha scelto il basso profilo.La sua casa di, dove ha scelto di vivere con la moglie Priscilla Chan e le due figlie, non sfoggia quel lusso che piace invece alle star di Hollywood. Eppure c'è un dettaglio, non trascurabile, che fa la differenza. Zuckerberg, per garantire la sua privacy, che dopo lo scandalo mondiale di Cambridge Analytica fa sorridere, nel 2012 ha speso 24 milioni di euro per comprare le quattro case che circondavano la villa in cui ha scelto di vivere. Totalmente al sicuro da occhi indiscreti.La casa di Palo Alto, comprata nel 2011, ha una superficie di 521 metri quadrati su due piani, è composta da cinque camere da letto e cinque bagni. C'è un salone con arredamento classico ed un camino. I pavimenti sono in parquet ed i mobili sono tradizionali, nulla di minimal o hi-tech. La sola concessione al lusso è una spa. All'esterno c'è un patio ed un giardino con tanto di barbecue, un must nella cultura americana. Per il relax estivo, Zuckerberg ha scelto una piscina di acqua salata. E' veramente tutto qui, verrebbe da dire, se non fosse che il giovane miliardario possiede, in giro per il mondo, ben sette proprietà, tra cui una in Italia: il castello di Lavezzole (valore 8 milioni) sulle colline piemontesi di Asti, un attico nel cuore di Manhattan, altre quattro case a New York e un terreno di 280 ettari sull'isola paradisiaca di Kauai, nello stato delle Hawaii.