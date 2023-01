Rugby Italia, Sergio Parisse a giugno si ritira, ma a 39 anni lascia aperta la porta alla nazionale e al sesto mondiale record

Sergio Parisse questa volta non lascia dubbi: questa è la sua ultima stagione in campo e quindi a giugno giocherà l'ultima partita per il Tolone. Ma il più fenomenale giocatore di sempre del rugby italiano («L'unico che avrebbe potuto giocare per gli All Blacks», John Kirwan dixit) lascia uno spiraglio per la nazionale e per un record davvero unico non solo nel regno del rugby: disputare sei Mondiali, una circostanza invero marziana perché finora a infilarne cinque ci sono riusciti solo in tre. Ovvero lui stesso, Mauro Bergamasco e il samoano Brian Lima, quest'ultimi due ampiamente ritirati. Parisse è stato ingaggiato per la prima volta da professionista dal Benetton Treviso.