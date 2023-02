Rugby, Sei Nazioni, torna il regista Paolo Garbisi nell'Italia che affronta l'Irlanda, la squadra più forte del mondo: formazioni, programma, tv e tutte le iniziative a Roma

Rugby Sei Nazioni: torna Paolo Garbisi in cabina di regia del'Italia che sabato 25 febbraio alle 15.15 affronterà la squadra più forte del mondo, l'Irlanda, la formazione al vertice del ranking e della classifica del Torneo, capace di battere gli All Blacks tre volte negli ultimi quattro confronti. Ecco, agli azzurri del capitano Michele Lamaro tocca il massimo dell'onore nell'accogliere i veri "All Blacks" delle ultime due stagioni, una squadra forse persino più spietata e cinica perché non lascia spazio ad alcun fronzolo estetico per schiantare ogni avversario con un pragmatismo tecnico e fisico senza uguali affinato anno dopo anno fino a raggiungere l'attuale predominio.

Non che prima per gli azzurri ci fossero molte speranze a parte l'eccezione del 1997, quando le due vittorie nel giro di 12 mesi contribuirono a spalancarci le porte dell'allora Cinque Nazioni. Su 34 confronti ne abbiamo vinti quattro di cui l'ultimo proprio all'Olimpico nel 2013: da allora non abbiamo più alzato i pugni al cielo nello stadione.

Per l'Italia che recupera il suo numero 10, appunto Garbisi, campione di Francia con il Montpellier, ecco che invece l'Irlanda non rischia il suo talismano più potente, anche lui numero 10: Johnny Sexton è acciaccato e Andy Farrell preferisce lanciare Byrne, anche perché a settembre la squadra più forte del mondo dovrà dimostrare di esserlo fino in fondo vincendo i Mondiali in Francia, traguardo ami raggiunto dai verdi. Altri cinque i cambi che il ct ingleseha disegnato sul foglio partita rispetto alla squadra che ha già annichilito Galles e soprattutto Francia, la squadra numero 2 della graduatoria mondiale.

Crowley richiama invece Bruno all'ala e Ferrari fra i titolari. E Capuozzo? Estremo senza se e senza ma, con gli irlandesi che hanno detto di averlo studiato per ingabbiarlo a costo di usare anche tre uominim per braccarlo. Già un risultato non da poco per la freccia dell'attacco azzurro.

Ecco il programma del terzo turno:

25 febbraio Italia-Irlanda alle 15.15 (diretta SkySport, NowTv e Tv8); Galles-Inghilterra alle 17.45 (SkySport e NowTv); 26 febbraio Francia-Scozia alle 16 (SkySport e NowTv).

Classifica: Irlanda (+37 differenza punti fatti/subiti) e Scozia (+34) p. 10; Inghilterra (+11) p. 6; Francia (-8) p. 5; Italia (-22) p.1; Galles (-52) p. 0.

Le formazioni

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Edoardo Padovani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Pierre Bruno, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (cap.), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disposizione 16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Marco Riccioni, 19 Edoardo Iachizzi, 20 Giovanni Pettinelli, 21 Alessandro Fusco, 22 Luca Morisi, 23 Tommaso Allan

Allenatore Kieran Crowley

Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Ross Byrne, 9 Craig Casey, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan (cap.), 4 Iain Henderson, 3 Finlay Bealham, 2 Ronan Kelleher, 1 Andrew Porter

A disposizione 16 Dan Sheehan, 17 Dave Kilcoyne, 18 Tom O’Toole, 19 Ryan Baird, 20 Peter O’Mahony, 21 Conor Murray, 22 Jack Crowley, 23 Stuart McCloskey

Allenatore Andy Farrell

Arbitro: Mike Adamson (Scozia)

Guardalinee: Wayne Barnes (Inghilterra), Craig Evans (Galles)

TMO: Marius Jonker (Sudafrica)

Le iniziative per Italia-Irlanda

Detto che si punta a raggiungere quota 50mila fedeli all'Olimpico, la Fir ha allestito un vasto calendario di iniziative a cornice del match di sabato che richiamerà a Roma almeno 7mila irlandesi.

FIR e ATAC, insieme per la mobilità - via alla campagna “Scegli il futuro, viaggia sostenibile”

si rinnova il gioco di squadra tra ATAC e Federazione Italiana Rugby, di nuovo insieme per promuovere i valori del fair play e dell'inclusione in occasione dei prossimi due match (Italia - Irlanda del 25 febbraio e Italia - Galles dell' 11 marzo) del torneo Guinness Sei Nazioni in programma allo Stadio Olimpico.

Quest'anno, oltre all'ormai consueta partnership che riserva ai titolari di Metrebus Card la riduzione del costo del biglietto, FIR ha deciso di sostenere la campagna social di ATAC per promuovere l'uso consapevole e green del trasporto pubblico.

Con il claim "Scegli il futuro. Viaggia sostenibile" i giocatori della Nazionale di Rugby e il personale di ATAC invitano la città a "fare come loro" e utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere e tornare dallo stadio, contribuendo attivamente alla piena sostenibilità dell’evento Sei Nazioni.

Rugby contro il razzismo

L’impegno di tutto il Guinness Sei Nazioni per un Gioco inclusivo e contrario ad ogni discriminazione proseguirà nel 2023 con la campagna “Rugby Against Racism”, veicolata attraverso messaggi per il pubblico sugli spalti e a casa in collaborazione con i broadcaster del Torneo.

Il sostegno del Guinness Sei Nazioni al popolo ucraino

Ad un anno dall’inizio dell’invasione russa, le Federazioni membre del Torneo continuano a mostrare il proprio supporto al popolo ucraino, con messaggi dedicati che verranno diffusi sui maxischermi dell’Olimpico e dai canali social di FIR durante l’incontro.

FIR e AVIS - donazione di sangue allo Stadio Olimpico

Per attivare in modo tangibile la partnership sottoscritta a novembre con AVIS, il Villaggio Terzo Tempo ospiterà per tutti gli incontri interni dell'Italia nel Torneo un’autoemoteca ed un box informativo, consentendo al pubblico di donare il sangue in occasione delle tre gare interne dell’Italia nel Guinness Sei Nazioni.

Terre des Hommes - #IoGiocoAllaPari

Lo Stadio dei Marmi, cuore delle attività di gioco per i più giovani, sarà anche il luogo di attivazione della campagna #IoGiocoallaPari, campagna di empowerment generazionale e partecipazione giovanile di Terre des Hommes.

Tutti i partecipanti indosseranno il distintivo tape arancione simbolo della campagna, mentre look Stand FIR al Terzo Tempo Peroni Nastro Azzurro ospiterà uno stand informativo con volontari del progetto Terre des Hommes.

Progetto EASMH

Lo Stadio dei Marmi ospiterà l’ultima tappa del Progetto Europeo dedicato al recupero

di adolescenti e giovani adulti con disagio psicologico che vivono in comunità residenziali attraverso lo Sport.

Il tecnico del Comitato Regionale Lazio Alejandro Villalon, impegnato in un corso di formazione dedicato a “Sport e disagio psicologoco”, riceverà sul campo la certificazione del percorso formativo.

I ragazzi e le ragazze provenienti dalle Comunità La Casa, presso il Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi e Villa von Siebenthal, dopo un momento immersivo nello spirito del Rugby con visita allo stand del Museo del Rugby presente al Villaggio, calcheranno il tappeto verde dello Stadio dei Marmi mischiandosi in gioco con le ragazze del rugby femminile, praticando il nostro sport conosciuto durante il percorso progettuale.

FIR e Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus

Un volontario FIR affiancherà un appassionato non vedente della Fondazione Istituto Ciechi di Milano, coinvolgendolo in un’esperienza completa che affianchi alla cronaca sportiva le emozioni in presa diretta dal prato dell’Olimpico.

Un primo esperimento per testare una nuova offerta inclusiva del rugby italiano, consentendo agli appassionati non vedenti di vivere appieno l’esperienza di un incontro del Guinness Sei Nazioni direttamente dagli spalti dello Stadio.

Rugby e Rivoluzione - mostra fotografica nell’Area Hospitality

Gli spazi dell’Area Hospitality continueranno ad essere arricchiti dagli scatti della fotografa Chiara Asoli che insieme a Matthias Canapini, autore del libro “L’ovale storto, ritratto poetico del rugby inclusivo”, ha girato l’Italia per immortalare i progetti di Rugby a sfondo sociale in cui sono impegnati i Club. Le fotografie sono impreziosite dalle didascalie tratte dal libro di Matthias Canapini.

Equoevento, FIR contro gli sprechi alimentari

Rinnovata anche per l’intero Guinness Sei Nazioni 2023 la collaborazione tra FIR ed Equoevento, avviata nel 2015, per il recupero delle eccedenze alimentari provenienti dall’area ospitalità dello Stadio Olimpico di Roma e dal banchetto post-partita di Italia v Irlanda verranno donate ad enti caritatevoli.

In occasione di Italia v Francia del 5 febbraio, la collaborazione tra FIR ed Equoevento ha permesso di recuperare 52kg di cibo di alta qualità, con oltre trecento porzioni distribuite alla mensa Vo.re.co.

La coppa del Sei Nazioni a Roma

La Coppa del Sei Nazioni sbarca a Roma, il Trophy Tour della Guinness (sponsor del Championship) darà la possibilità di vederla da vicino: tra giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, la coppa argentea del Torneo verrà esposta in sei pub della capitale. Giovedì 23 febbraio: 17.30 / 18.30 - Abbey Theatre (Via del Governo Vecchio); 19.19 / 20.15 - Scholars Lounge (Via del Plebiscito); 20.45 / 21.45 - Trinity College (Via del Collegio Romano); Venerdì 24 febbraio: 17.00 / 18.00 - Finnegan (Via Leonina); 18.30 / 19.30 - Shamrock (Via del Colosseo); 20.30/21.30 - Morrison (Via Ennio Quirino Visconti).