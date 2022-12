Rugby Rovigo: Bazan Velez operato tornerà solo nei play-off, Borin stagione finita

ROVIGO - La FemiCz Rugby Rovigo ha ripreso mercoledì 28 gennaio gli allenamenti dopo la settimana di sosta natalizia e Lautaro Bazan Velez ha postato sui social una foto dal letto di ospedale a Cordoba per rassicurare sull’esito dell’operazione al polso sinistro. «Il destino mescola le carte in tavola per poi ripartire da zero. Ci vediamo presto ragazzi» ha scritto a compagni e tifosi il mediano di mischia dei Pumas.

«Ho parlato con lui al telefono - conferma coach Alessandro Lodi - L’hanno operato lunedì. Ha detto che l’intervento è andato bene, secondo le modalità previste. Siamo in attesa delle comunicazioni dei medici per sapere i tempi di recupero, come per l’infortunio dell’estremo Luca Borin». Qualche mese per Bazan Velez, mentre per Borin la stagione sembra finita, se sarà confermata l’ipotesi più grave di rottura del legamento crociato del ginocchio per cui dovrà operarsi.

All’allenamento hanno partecipato tutti gli altri giocatori della rosa. Anche Lertora, tornato per il Natale in Argentina. «Sarto ha svolto lavoro differenziato - spiega Lodi - Ghelli ha ripreso dopo l’infortunio al ginocchio subito contro le Fiamme Oro, per la prima gara del 2023 potrebbe essere disponibile. Ciofani si sta riprendendo dai problemi di natura muscolare. Ci alleneremo ancora oggi e domani, sabato e domenica liberi, da lunedì preparazione specifica per la sfida del 7 gennaio in casa contro il Viadana».

La società ha poi confermato la gravità degli infortuni con questo comunicato

"Lunedì 26 dicembre Lautaro Bazan Velez ha subito un intervento al polso a Cordoba (grazie alla collaborazione con lo staff medico della nazionale argentina e il Dott. Pablo Narbona) per ridurre una lesione legamentosa complessa, se non vi saranno complicanze nel recupero, lo rivedremo in campo per la fine della stagione.



Luca Borin ha subito un trauma distorsivo al ginocchio con coinvolgimento legamentoso nella partita contro Colorno, attualmente sono in corso le indagini ortopediche e a breve avremo conferma sui tempi di recupero, che si prevedono lunghi.Leonardo Sarto ha una lesione al bicipite femorale, che sta rispettando i tempi di recupero, lo rivedremo in campo dopo metà gennaio".