ROVIGO - La FemiCz Rovigo a guida Alessandro Lodi centra gli obiettivi nelle due partite agevoli del girone d’andata contro le squadra di coda. Dalla vittoria 38-12 sul Mogliano, sommata a quella di Torino, emergono fra gli altri cinque aspetti positivi.

CINQUE OBIETTIVI RAGGIUNTI

1) I dieci punti in classifica hanno riportato i rossoblù in zona play-off, 4° posto a pari merito con le Fiamme Oro.

2) Il tur over ha fatto rifiatare gli avanti con minutaggio più alto, domenica è toccato a Lautaro Casado Sandri, dando minuti a chi non li aveva. Duccio Cosi ha ripagato la fiducia con un’ottima prova, premiata dai tifosi con il Bersaglieri di giornata.

3) Il recupero di big come Sarto, Van Reenen, in meta entrambi nel derby, con il sudafricano sempre più a suo agio nel ruolo di centro, e di Bazan Velenz che con quel break di 30 metri contro il Mogliano ha mostrato tutti il suo talento.

4) Il miglioramento in un fondamentale come la touche, disastrosa a inizio stagione, ora efficace piattaforma di gioco (7 rubate al Mogliano contro una sola).

5) La capacità di adattarsi a campi pesanti e a vincere e con il gioco della mischia, le rolling maul (la meta di Ferraro) e l’uso intelligente del piede (le mete di Sarto, Montemauri e una su doppio calcio Ferrario-Van Reenen salvata sulla linea al 50’ da Fadalti).



LA SFIDA A CASELLATO

Due passi indietro con il Mogliano sono stati fatti invece nella disciplina (14 falli a 10) e nella percentuale di realizzazione una volta entrati nei 22 metri avversari (6 su 12, 50%). Ma quest’ultima può essere giustificata dal terreno pesante e dal pallone scivoloso. Mentre l’indisciplina è meno grave se spesa contro una rivale nettamente più debole, senza compromettere il risultato, mentre sarà fondamentale ritrovarla domenica a Colorno nello scontro diretto con la prima in classifica degli ex Casellato-Frati e Antl per provare a portarlo a casa.

Comunque vada a finire il Rovigo sarà arbitro del titolo d’inverno del Peroni Top 10. Se perde lo lascia al Colorno, squadra emergente del campionato che consacrrebbe così le sue ambizioni scudetto. Se vince lo regala probabilmente al Petrarca, al Plebiscito favoriti contro le Fiamme Oro. Sarebbe l’unico... dispiacere, ma in fondo accettabile, di un successo in terra parmigiana per Lodi & C..



ELETTRI IN AZZURRO

Intanto il trequarti rossoblù Lorenzo Elettri è uno dei 9 classe 2004 convocati su 26 azzurrini dal ct Massimo Brunello per l’impegno dell’Italia under 20 sabato a Dublino contro l’Irlanda development, la nazionale scolastica irlandese. Elettri, formato nel vivaio del Verona, ha recuperato dall’infortunio e con il Torino ha debuttato in prima squadra (rossoblù numero 702).