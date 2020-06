Il Benetton si allena con l'ovale: «Un passo verso la normalità»

Ultimo aggiornamento: 18:55

TREVISO - Da oggi, lunedì 8 giugno, è ufficialmente ricominciata l’attività di gruppo per i Leoni delDopo che da lunedì 4 maggio gli atleti di coachhanno ripreso la pratica sportiva a livello individuale, a seguito degli aggiornamenti approvati dalla Commissione Tecnica Federale della Federazione Italiana Rugby – sentito il parere favorevole della Commissione Medica – da questa mattina i biancoverdi hanno potuto svolgere presso gli impianti sportivi deesercitazioni che prevedono anche il passaggio del pallone. Ancora nessuna possibilità di un contatto fisico tra gli atleti del Benetton Rugby e tutte le attività si verificano nel pieno rispetto delle precauzioni atte a garantire il contenimento della diffusione del virus, responsabile della malattia9, ma ad ogni modo un ulteriore step indirizzato verso il ritorno alla normalità.«Sì, oggi è un altro passo avanti verso il ritorno alla nostra attività normale. Usare il pallone è bello, perché vuol dire incominciare a fare qualche gioco e qualche altra cosa con maggiore attinenza al rugby. Visto che le scorse settimane abbiamo fatto prevalentemente un lavoro atletico e sempre individualizzato, dato che non potevamo avere un contatto fisico tra di noi».«Sicuramente è stato un periodo comunque utile per fare quei lavori che durante l’anno non si riesce a svolgere per questioni di tempo e perchè si deve lavorare di più sulla parte tecnica in funzione delle partite, quindi è passato. E rispetto al lockdown e al dover rimanere a casa, le scorse settimane poter venire qui e allenarci era sicuramente positivo e alleggeriva, riempiva le giornate».«Per tenersi in contatto la tecnologia ci ha aiutato da questo punto di vista. Personalmente è stato un periodo per rimanere di più con la famiglia e avendo un po’ di spazio all’aperto sono stato fortunato a non dover sempre restare chiuso in casa. Ma in generale tutti i ragazzi devo dire che hanno risposto bene e l’hanno vissuta in modo positivo. Si cercava di allenarsi per quanto possibile in casa e quando era possibile andare a correre si correva, poi avevamo un minimo di pesi per mantenere il tono muscolare».«Siamo in attesa. Perché sapere esattamente il programma futuro è utile per la programmazione e per sapere cosa fare. Al momento viviamo il quotidiano, il fatto di poterci allenare insieme è già un passo avanti importante e poi speriamo che il campionato possa continuare. Qualsiasi direzione sarà noi siamo pronti e ci stiamo preparando, ovviamente non sapendo quando. Ma a questo punto poco importa, l’importante è che siamo qui e che ci alleniamo bene».