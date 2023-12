Benetton Rugby: dopo l'ottima partenza in Urc assalto all'Europa per essere la prima italiana finalista in Challenge Cup

SWANSEA - Il Benetton Treviso dopo l’ottima partenza nello United Rugby Championship (Urc), sesto posto a 22 punti con 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta, dà l’assalto all’Europa. Sabato 9 dicembre alle 20,30 gioca a Swansea (Galles) contro gli Ospreys la prima partita di Challenge Cup e l’obiettivo è ambizioso.

Essere la prima italiana a raggiungere la finale, dopo che la scorsa stagione è stato fermato in semifinale (23-0) solo dai futuri campioni del Tolone guidati da Sergio Parisse. Le altre tre partite il Benetton le giocherà contro Perpignan (16 dicembre, in casa), Newcastle (12 gennaio, in trasferta) e Montpellier (20 gennaio, in casa).

Il debutto della Challenge e della stagione delle coppe (la più prestigiosa Champions Cup inizia sabato senza italiane al via) sarà stasera, venerdì 8 dicembre, alle ore 21 con Clermont Auvergne-Edimburgo. Miglior partenza non poteva esserci, i francesi sono la squadra che ha vinto più volte la competizione, tre volte nel 1999, 2007, 2019. L’altra squadra italiana in lizza sono le Zebre, esordiscono a Parma sabato alle ore 17 contro i Toyota Cheetahs (Sudafrica).



LA FORMULA

La Challange vede in gara 18 squadre di 7 nazioni (Italia, Sudafrica, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles, Georgia) divise in 3 gironi da sei formazioni. Ogni squadra gioca contro 4 rivali diverse. Le prime quattro di ogni girone si qualificano agli ottavi di finale insieme alle quattro squadre retrocesse dai gironi di Investec Champions Cup. I Black Lion di Tbilisi sono la prima squadra della Georgia ammessa. L’altra squadra invitata sono i Cheetahs, dove milita il campione d’Italia 2023 con la FemiCz Rugby Rovigo Abner Van Reenen. Prima volta in Challenge anche per gli Hollywoodbet Sharks di Durban.

Fra le 16 squadre in lizza 4 hanno già vinto la coppa: Clermont, Pau (2000), Gloucester (2006, 2015) e Montpellier (2016, 2021). Il Tolone campione in carica è il quinto club a vincere Challenge e Champions (dove giocano quest’anno i francesi) insieme agli inglesi di Bath, Northampton, Wasps e agli irlandesi del Leinster. In tutto 18 club hanno vinto il trofeo dalla prima finale disputata nel 1997. Il Benetton sarà il diciannovesimo?