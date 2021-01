​Rinnovo Hamilton, l'annuncio di Toto Wolff: «Firma entro il Bahrain​»

Quando arriva il rinnovo di contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes? Se lo stanno chiedendo tutti gli appassionati di Formula 1, visto che è stato lo stesso campione ad aver affermato di voler chiudere le trattative entro il Natale 2020. La risposta però è arrivata dal Team Principal Toto Wolff: «Gli avvocati lavorano duramente. Non rendiamo loro la vita facile, ovviamente, ma ci troviamo a litigare su Zoom e a continuare a sorprenderli con nuove discussioni. Lewis è in America e io sono qui, in Austria. A un certo punto finalizzeremo tutto - ha detto in un'intervista alla tv publica austriaca ORF -. È così con i negoziati. Ci sono sempre punti di vista diversi, ma questo è abbastanza normale. Abbiamo nel nostro rapporto delle basi solide. Abbiamo celebrato insieme dei grandi successi e vogliamo continuare a farlo in futuro. Ma qualche volta devi discutere delle cose nel dettaglio, e questo ha richiesto, o richiederà ancora un po’ di tempo. Tutto dovrebbe essere risolto al più tardi prima del Bahrain, l'esordio stagionale della F1».

APPROFONDIMENTI FORMULA 1 Ferrari, Leclerc positivo al Covid: «Sono isolato in casa con... IL PERSONAGGIO Peterhansel il mago del deserto, a 55 anni ha vinto la sua 14ª...

Ultimo aggiornamento: 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA