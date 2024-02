Vasseur: «Hamilton punto di riferimento per il futuro, alla Ferrari per chiudere il cerchio. Sainz ha capito la situazione, andrà forte»

Il Mondiale 2024 che sta per partire, la prospettiva Lewis Hamilton targata 2025 e le reazioni di Leclerc e Sainz alla notizia.

A due giorni dal via dei primi e unici test della Formula 1 in Bahrain (mercoledì prossimo) il team principal della Ferrari Frédéric Vasseur svela i motivi dell’affare che porterà a Maranello il sette volte campione del mondo della Mercedes. «Credo che sia stata una mossa piuttosto naturale alla fine quella che ha portato in Ferrari Lewis Hamilton - racconta Vasseur - Ha fatto parte della famiglia McLaren e poi di quella Mercedes con due percorsi, ma penso che abbia sempre avuto in mente l’idea che, per chiudere il cerchio, sarebbe dovuto venire a Maranello. E penso altresì che da parte nostra sia stato sensato prendere un pilota della sua esperienza e dal palmares così prestigioso. Credo possa essere un punto di riferimento per lo sviluppo del team in futuro». Sull’arrivo di Hamilton, Vasseur spiega anche quale è stata la rezione dell’attuale coppia di piloti Ferrari: «Sainz ha capito la situazione e sono sicuro che andrà forte fino all’ultima curva della stagione. Leclerc è un ragazzo intelligente. Ha compreso subito cosa potrà ottenere e imparare da questa collaborazione. La vive più che altro come una opportunità».

