Mick Schumacher in Formula 1, guiderà la Haas: l'annuncio della scuderia Usa

Mick Schumacher in Formula 1, guiderà la Haas. Schumacher jr, dunque, sarà al volante della Haas nella prossima stagione. L'ufficialità è arrivata tramite una nota della scuderia statunitense. Si compie così uno dei matrimoni più attesi degli ultimi anni, ovvero da quando il figlio di Michael Schumacher aveva fatto la sua comparsa all'interno del circus. Pilota nell'orbita della Ferrari Driver Academy, il 21enne tedesco ha conquistato in carriera il titolo europeo in Formula 3 nel 2018 ed è a un passo dal Mondiale di F2.

Nuova coppia

Il giovane pilota tedesco era stato chiamato dall'Alfa Romeo Racing per le prime prove libere del GP dell'Eifel lo scorso ottobre al Nurburgring, ma il maltempo aveva causato la cancellazione della sessione. Uno Schumacher torna in Formula 1 a nove anni di distanza dal GP del Brasile 2012, ultima gara iridata di papà Schumi. Mick Schumacher viene ufficializzato dalla Haas il giorno dopo l'annuncio di Nikita Mazepin. Il tedesco e il russo arrivano così a rinnovare del tutto la coppia di piloti della squadra statunitese che nelle scorse settimane aveva già chiarito la fine del rapporto con Romain Grosjean e Kevin Magnussen.

