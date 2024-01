Udinese, individuato il primo tifoso razzista. Ha urlato per 12 volte "negro di m..." al portiere Maignan. La società: «I colpevoli espulsi a vita»

UDINE - Ha ripetuto per 12 volte «negro di m...'. È la prima delle persone individuate dalla polizia di Stato ad aver offeso il portiere del Milan Maignan. Si tratta di un uomo di 46 anni della provincia di Udine, già conosciuto dalle forze dell'ordine e nei cui confronti il questore Alfredo D'Agostino ha emesso un Daspo della durata di 5 anni. È stato denunciato in stato di libertà.

La società: tifosi razzisti espulsi a vita

Grazie a ben 300 telecamere presenti al Blue Energy stadium, l'Udinese sta lavorando per individuare tutti i responsabilinalizzando labiali e gesti.

Razzismo, le parole del ministro Piantedosi

A tal proposito si è espresso anche il ministro dell'interno Piantedosi, dicendo che la sanzione sportiva è sì importante, ma non esaurisce il problema». È necessaria, dice infatti il titolare del Viminale, «una riflessione» con il ministro Abodi, per «una ripresa in considerazione del tema».

Sul fronte sportivo sono invece decisivi i rapporti degli ispettori della Federcalcio che erano in campo. Uno di loro avrebbe sentito chiaramente gli insulti. Il giudice sportivo dovrà quindi decidere se sanzionare il club o la tifoseria, magari chiudendo la curva per una o più giornate. Se i singoli responsabili fossero individuati si potrebbe invece procedere senza punire tutto il settore o lo stadio.

Il comunicato degli Ultras dell'Udinese

Prendono le distanze gli stessi ultrà dell'Udinese con un comunicato: «Durante la partita non è stato effettuato nessun coro discriminatorio - assicurano. Eventuali parole maleducate o urla incivili di un singolo non rispecchiano la nostra comunità».

«Numerosi giocatori dell' Udinese sono di colore e nessuno si è mai lamentato di aver subito comportamenti razzisti allo stadio o nella vita di tutti i giorni da parte del popolo friulano. Io vivo del fare, meno del parlare, e per rispetto a tutti gli emigranti friulani che per secoli hanno lavorato nel mondo per mantenere e migliorare le nostre famiglie».