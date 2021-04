Superlega, Infantino: «I club aderenti pagheranno le conseguenze»

«Voglio essere estremamente chiaro: la Fifa è una organizzazione costruita sui valori, i veri valori

dello sport. Come Fifa non possiamo che fortemente condannare la creazione di una Superlega, che è un qualcosa di chiuso, che è una fuga dalle attuali istituzioni calcistiche». Anche la Fifa, per bocca del presidente Gianni Infantino, boccia senza appello il progetto della Superlega. Intervenendo al Congresso Uefa a Montreux in Svizzera, Infantino ha detto senza mezzi termini: «Non c'è nessun dubbio che la Fifa disapprovi questo progetto».

«Se alcuni "eletti" scelgono di andare per la loro strada, devono pagare le conseguenze delle proprie scelte. Sono responsabili delle loro scelte. Concretamente vuol dire, siete dentro o siete fuori? Non si può stare a metà. Pensateci bene, tutti devono pensarci - ha spiegato Infantino - C'è molto da buttare via per un gioco finanziario a breve termine di qualcuno. Le persone devono pensare davvero attentamente, devono assumersi la responsabilità»