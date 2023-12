Superlega, il Ceo di A22 Sport Reichart: «Si potrà vedere gratuitamente»

La rivoluzione della Superlega non sembra destinata a fermarsi presto e anzi, sembra portare diverse novità pronte a stravolgere il mondo del calcio. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Bernd Reichart, Ceo di A22 Sports società creata per organizzare nel migliore dei modi questo campionato, ha prontamente risposto in seguito alla sentenza.

Superlega: cos'è, quali club ne fanno parte e come funziona: dalle regole al format

Dove vedere la Superlega

«Il calcio è libero, il monopolio della Uefa è finito. Per i tifosi: proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Superlega.

Per i club: le entrate e le spese di solidarità saranno garantite». Un vero e proprio terremoto per il mondo del calcio che vedrà modifcare anche le dinamiche legate ai diritti televisivi. La società, infatti, ha intenzione di rendere libera la visione del campionato senza bisogno di fare abbonamenti a canali televsivi o in streaming. Una vigorosa spallata alle dinamiche attuali che dimostra l'intenzione di andare incontro alle esigenze dei tifosi. Per i club, invece, ci saranno delle entrate garantite anche per quelli meno performanti che potranno contare su spese di solidarietà ugualmente garantite.