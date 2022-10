Diretta Sassuolo-Inter 0-1, al via la ripresa. Vantaggio di Dzeko sul finale di tempo: 100° gol in Serie A

È la sfida tra Sassuolo ed Inter ad aprire la nona giornata di Serie A. I ragazzi di mister Dionisi provengono dalla scintillante vittoria con la Salernitana, i nerazzurri confortati dal successo di misura col Barcellona in Champions League, ma reduci da due KO in campionato tra Udinese e Roma: l’ultima volta con tre sconfitte di fila in Serie A risale al maggio 2017 (quattro in quel caso, l’ultima delle quali proprio contro il Sassuolo). I precedenti sorridono ai neroverdi che hanno vinto 8 delle 18 sfide in Serie A (2N, 8P), contro nessun’altra squadra hanno ottenuto più successi in campionato. Sarà anche una sfida tra centravanti: gara dell’ex per Pinamonti (già in gol contro l’Inter con la maglia dell’Empoli) e per Edin Dzeko che vede il Sassuolo come una delle sue tre vittime preferite. Calcio d’inizio alle ore 15:00 al Mapei Stadium.

Le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. Allenatore: Dionisi

Inter (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere Sassuolo-Inter

Il calcio d'inizio è fissato per le 15.00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La diretta testuale sul sito del Messaggero.