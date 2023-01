È Rafael Leao a segnare il primo gol della A di questo 2023. Ci impiega 10’, dopo essere stato ipnotizzato – qualche istante prima – da Ochoa. Il portoghese, miglior giocatore della passata stagione, si conferma l’elemento più rappresentativo del Milan. Che il club di via Aldo Rossi non può non blindare: la trattativa per il rinnovo va avanti. Il Diavolo è fermo a 7 milioni di euro e l’esterno, a dire il vero, vacilla, ma il nodo restano come sempre quei 16 milioni di euro da dare, come risarcimento, allo Sporting Lisbona.

Grazie alle giocate di Rafael Leao il Milan sbanca Salerno, accorcia a -5 dal Napoli (ma gioca stasera a San Siro contro l’Inter) e dimentica gli affanni degli ultimi giorni con l’emergenza (nove giocatori out, compreso Maignan diventato ormai un mistero) e le sconfitte in amichevoli con Arsenal, Liverpool e Psv.

Salernitana-Milan 1-2: Tonali e Leao espugnano l'Arechi. Rossoneri a -5 dal Napoli

Salernitana-Milan, la partita

I rossoneri soffrono soltanto all’inizio, ma appena Rafael Leao sblocca il risultato, anticipando Ochoa in uscita, in campo c’è solo il Milan. Raddoppia cinque minuti dopo con Tonali e crea molto, ma senza trovare il tris. L’occasione più bella è quella di Giroud, smarcato dal portoghese, ma Ochoa respinge. Nella ripresa il Diavolo firma il terzo gol: punizione in area, batti e ribatti, girata di Tomori, tocco di Brahim Diaz che si prende la paternità del gol. Però, interviene il Var che mostra lo spagnolo in fuorigioco.

La Salernitana continua ad arrancare, il Milan macina gioco e Ochoa compie due miracoli in pochissimi secondi su Giroud e De Ketelaere. Scampato il pericolo, la squadra di Davide Nicola all’improvviso si risveglia e va in gol con Bonazzoli, tenuto in gioco da Saelemaekers, che esulta in maniera polemica. Ma nel finale è ancora Ochoa il grande protagonista parando su De Ketelaere. Festeggia comunque il Milan, che riparte e prova a spaventare il Napoli.