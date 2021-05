Psg, Verratti va ko in allenamento. Allarme per l'Europeo

Brutte notizie per il Psg e per l’Italia di Mancini: Marco Verratti si è infortunato al ginocchio destro. Stagione finita, Europeo a rischio. Il centrocampista ha rimediato in allenamento una contusione con distensione del legamento laterale interno. Al momento si parla di un mese di stop ma nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti.

Al momento sembra che lo stop di Verratti, che da gennaio si è già dovuto fermare due volte per il Covid-19, dovrebbe essere di circa 3-4 settimane e dunque dovrebbe permettergli di tornare in tempo per la prima partita dell'Europeo, venerdì 11 giugno all'Olimpico contro la Turchia.

Come comunicato dal Psg però, un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni verrà effettuato nelle prossime quarantotto ore e fino ad allora Mancini può solo incrociare le dita.