Pogba positivo al testosterone dopo un controllo antidoping, tegola sulla Juventus

Clamoroso in casa Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni apprese dall'Ansa, Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone dopo un controllo antidoping alla prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese.

Il centrocampista francese ha trascorso una stagione travagliata lo scorso anno dopo aver deciso di tornare, a parametro zero, in bianconero.

Diversi problemi al ginocchio e un intervento chirurgico che, oltre ad avergli fatto saltare il Mondiale in Qatar, ne ha compromesso l'intera stagione.

E dire che soltanto poche ore fa Pogba aveva rilasciato un'intervista dove si diceva speranzoso e determinato per la stagione appena cominciata: «Voglio far rimangiare a tutti le loro parole e dimostrare che non sono debole - ha detto ad Al Jazeera rispondendo alle tante critiche degli scorsi mesi - Possono parlare male di me, ma io non mi arrenderò mai».