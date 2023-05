Pogba, nuovo infortunio: lascia il campo in lacrime, ecco cosa è successo

Pogba, nuovo infortunio al ginocchio: lascia il campo in lacrime.

Il numero 10 della Juventus si è fermato dopo soli 20 minuti dall'inizio della sfida casalinga contro la Cremonese. Dopo un tiro dalla distanza, il francese si è accasciato toccandosi il ginocchio sinistro, ma il problema sarebbe di natura muscolare. Poi, mani sul volto, è uscito dal campo diretto negli spogliatoi.

Pogba, nuovo infortunio: come sta

Dalla gioia al nuovo dolore, per Paul Pogba non c'è davvero pace. Il francese era tornato titolare dopo oltre un anno per sfidare la Cremonese, ma la sua partita è durata meno di metà tempo. Il centrocampista si è fermato dopo un cross intorno al 21' per un guaio fisico che in un primo momento sembrava riguardasse il ginocchio sinistro e sul suo volto si leggeva tristezza e disperazione. In realtà si trarrerebbe di un problema muscolare. È l'ennesimo stop di una stagione davvero maledetta, con Allegri che ha scelto Milik per sostituirlo.

Le parole di Allegri alla vigilia

Ieri l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Cremonese aveva parlato così del francese. «Pogba sta crescendo di condizione, giovedì ha fatto 25 minuti bene. Soprattutto quando le partite diventano vicino all'area, nella metà campo avversaria diventa un giocatore ancora più straordinario -aggiunge Allegri-. Ha bisogno di giocare partite per trovare la condizione e lo sa anche lui. Ne abbiamo parlato tante volte ma in questo momento l'importante è che sia a disposizione per mezz'ora, per un tempo. Giocando ogni 3 giorni è difficile che riesca a recuperare per l'intera partita»