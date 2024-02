Drogba scambiato per il padre di Pogba: «No, io sono l'originale, lui è la copia»

Un episiodio piuttosto bizzarro ha visto protagonista l'ex attaccante del Chelsea e bandiera della Costa d'Avorio Didier Drogba. Durante il "Match for Hope" in Qatar, amichevole a scopo benefico che ha coinvolto gli ex grandi calciatori e i personaggi noti del web, tra cui lo youtuber americano IShowSpeed (conosciuto anche semplicemente come Speed).

Diventato virale il suo intervento in scivolata su Kakà ma anche il fine partita. sei il padre di Pobga?». Dopo una reazione iniziale piuttosto perplessa l'ex centravanti africano ha risposto: «No no, io sono l'originale, Pogba è la copia» proseguendo con una risata.

Il siparietto ha fatto il giro del web. Uno scambio di persona da parte dello youtuber che ha scambiato una delle leggende del calcio africano per il padre di Paul Pogba.

Chi è IShowSpeed

Youtuber e creator americano, conosciuto anche come Speed, nome d’arte di Darren Watkins Jr. nasce a Cincinnati, in Ohio, il 21 gennaio 2005. Nel 2016 apre il suo canale YouTube, dove inizia a pubblicare video di gameplay e l’anno successivo inizia a fare livestream mentre gioca a NBA 2K, GTA e Fortnite. Video e dirette che non superano il migliaio di spettatori. La successiva collaborazione con altri youtuber gli permette di crescere e diventare sempre più virale.

E' diventato virale grazie alla sua ossessione per Cristiano Ronaldo. Celebri i suoi video in cui esalta il fenomeno portoghese, celebrandolo in modi piuttosto bizzarri. Alla fine è riuscito anche ad incontrarlo. Il post della foto assieme a CR7 ha più di 15 milioni di like. In occasione dei Mondiali, inoltre, Speed ha inciso anche una canzone dal titolo “World Cup”. Il pezzo è diventato virale in poco tempo e oggi conta oltre 117 milioni di visualizzazioni. Lo scorso novembre è stato addirittura invitato alla cerimonia del Pallone d’Oro. Vanta 15,4 milioni di follower su Instagram che gli hanno permesso di conoscere anche altri calciatori come Rafa Leao. Oltre 3 milioni di visualizzazioni giornaliere su YouTube, 21.5 milioni di iscritti e mezzo milione di dollari mensili solo tramite questa piattaforma. Inoltre il suo profilo TikTok conta 20 milioni di follower.