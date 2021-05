Ventura: «Venezia, il Lecce può recuperare. Cittadella molto blindato»

VENEZIA - «La sconfitta del Lecce nell'andata playoff, per 1-0, ci può stare, ha incontrato un Venezia che ha fatto un buon calcio quest'anno, ed è arrivato ai playoff dopo le ultime prestazioni non ottimali, l'aspetto mentale non era il massimo. Stupisce invece il 3-0 subito dal Monza, una squadra costruita per vincere: ci può stare la sconfitta di misura del Lecce che è recuperabile, ma fare 3 gol al Cittadella non sarà semplice».

È il commento alla corsa playoff di Serie B dell'ex ct della Nazionale, Giampiero Ventura. «Bisogna fare un plauso al Cittadella, due anni fa è arrivato a mezz'ora dalla Serie A, ogni anno cambia molti giocatori e arriva ai playoff inserendo ragazzi che la B non l'avevano mai fatta, complimenti alla società e a mister Venturato», conclude il tecnico ligure.