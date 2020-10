TORINO Stasera la Juve saprà se contro il Barcellona ci sarà anche Ronaldo, rinnovando il duello infinito tra i due numeri uno, Pirlo è pronto alla prova Champions dopo tre pareggi consecutivi in campionato, ma non accusa la pressione. “Dobbiamo aspettare l’esito per Cristiano, Bonucci lo valuteremo domattina. Chiellini è out, Dybala sta bene, siamo ancora in costruzione ma non possiamo perdere punti in giro, domani sarà una grande partita”.

RONALDO - “Dobbiamo aspettare l’esito, in serata arriverà il responso definitivo. Se sarà negativo vedremo il da farsi, per ora è ancora tutto in alto mare; non è facile giocare tutta la partita dopo 15 giorni di inattività”.

BONUCCI - “Chiellini non sarà convocato, Bonucci? Valuteremo domattina, anche se non è al meglio, per de Ligt lo staff medico non ci ha ancora dato l’ok”.

DYBALA - “Sta bene, un po’ stanco ma è una cosa normale dopo la prima da titolare. Dybala e Morata hanno fatto bene contro il Verona, scambiando bene, hanno fatto quello che abbiamo provato. Peccato non abbiano segnato ma siamo soddisfatti”

BARCELLONA - Koeman non ha convocato Piqué, Coutinho e ter Stegen, Pirlo però non si fida. “Domani mattina faremo la conta per chi avremo a disposizione, qualcosa proveremo, il Barcellona è forte con grandi campioni, ci serve una grande partita, anche se dovesse mancarci l’inter difesa titolare. McKennie è rientrato da un paio di giorni, non credo domani possa giocare difensore in emergenza”.

VERA JUVE - “Spero di riavere tutti a disposizione il più presto possibile. Abbiamo fuori Alex Sandro, Chiellini, de Ligt e Ronaldo. Con tutta la rosa troveremo il giusto asserito. Domani è una grande sfida ma non una partita decisiva, la affrontiamo con voglia e rispetto”.



