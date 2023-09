Pallone d'Oro 2023, svelati i 30 candidati: Barella l'unico italiano, assente CR7. Ci sono Lautaro, Kvara e Osimhen

C'è un solo italiano, l'interista Nicolò Barella, fra i 30 calciatori che sono stati nominati per il Pallone d'Oro del 2023, che verrà assegnato il prossimo 30 ottobre.

Assente per la prima volta dal 2004 a oggi Cristiano Ronaldo, mentre gli unici a non giocare in un campionato europeo sono Messi e Karim Benzema, vincitore l'anno scorsoe ora all'Al Ittihad. Quanto ai giocatori di squadre italiane, oltre a Barella ci sono il suo compagno nell'Inter Lautaro Martinez, oltre a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia del Napoli.

Pallone d'Oro 2023, la lista dei candidati

Questa la lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro: Gvardiol (Lipsia/Manchester City); Musiala (Bayern), Onana (Inter/Manchester United); Benzema (Real Madrid/Al Ittihad); Salah (Liverpool); Saka (Arsenal); De Bruyne (Manchester City); Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid); Kolo Muani (Eintracht/Psg); Bernardo Silva (Manchester City); E. Martinez (Aston Villa); Kvaratskhelia (Napoli); Barella (Inter); Ruben Dias (Manchester City); Haaland (Manchester Coty); Bounou (Siviglia/Al Hilal); Odergaard (Arsenal); J. Alvarez (Manchester City); Gundogan (Manchester City/Barcellona); Vinicius Junior (Real Madrid); Messi (Psg/Inter Miami); L. Martinez (Inter), Rodri (Manchester City); Griezmann (Atletico Madrid); Lewandowski (Barcellona); Mbappé (Psg); Kim Min-jae (Napoli/Bayern); Osimhen (Napoli); Modric (Real Madrid); Kane (Tottenham/Bayern).