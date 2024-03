Rigore di Lautaro "deviato" dal terreno? Perché l'attaccante ha guardato il dischetto e cosa è successo

Perché Lautaro Martinez ha guardato il terreno dopo aver sbagliato il rigore con l'Atletico Madrid? Cosa è successo? Si è chiuso alla lotteria dei rigori il cammino europeo dell'Inter. I nerazzurri hanno fallito 3 rigori su 5, arrendendosi agli spagnoli e salutando la Champions League.

Una delusione profonda per la squadra di Simone Inzaghi che arrivava al Wanda Metropolitano con un gol di vantaggio e che dopo 32 minuti del primo tempo si era portato ulteriormente avanti con Dimarco. La squadra di Simeone l'ha ribaltata, portandola fino ai supplementari e poi ai calci di rigore, dove ha avuto la meglio.

La lotteria dei rigori: sbagliano Sanchez, Klaassen e Lautaro

Dal dischetto il primo a sbagliare è stato Sanchez, seguito da Klaassen. Il rigore decisivo però lo ha fallito Lautaro Martinez che anche quest'anno ha dimostrato di avere un rapporto piuttosto conflittuale con il tiro dagli undici metri. L'argentino ha tentato la conclusione di potenza all'incrocio a destra di Oblak. Portiere spiazzato ma palla alta sopra la traversa. Subito dopo l'errore Lautaro ha guardato il terreno, prima di tornare sconsolato dai compagni, abbracciato anche dall'avversario Angel Correa (suo connazionale). Sommer era riuscito a tenere in vita i nerazzurri, parando il secondo rigore a Saul Niguez, prima che l'Inter naufragasse nei penalty successivi.

Lautaro sbaglia il rigore decisivo e guarda il terreno

La domanda che in molti si saranno fatti è perché Lautaro Martinez abbia guardato il terreno dopo aver sbagliato il rigore decisivo. Il Toro si è fermato per qualche secondo a guardare il terreno di gioco e in particolare il punto in cui aveva colpito il pallone. Come se ci fosse una zolla o qualcosa che avesse influenzato la sua esecuzione. Un gesto istintivo, che spesso vediamo da parte dei calciatori dopo un errore grossolano. C'era una strisciata di tacchetti che ha lasciato un piccolo solco: lì ha messo il piede d'appoggio (il sinistro) e ha avuto una strana sensazione al momento dell'impatto con la palla. Questa potrebbe essere la spiegazione più plausibile. Che il capitano nerazzurro non sia infallibile dal dischetto è cosa nota, ma è altrettanto vero che difficilmente non trova lo specchio della porta.

Il particolare dal campo

Un particolare mostrato da Prime Video a chiusura di collegamento da Madrid aiuta a spiegare quale sia stato il presentimento avvertito da Lautaro al momento dell'esecuzione e perché, subito dopo il tiro, abbia gettato lo sguardo verso quella zolla di campo. Il prato vicino al dischetto è raschiato e malmesso, la panoramica dall'alto della telecamera che ha subito stretto sul dettaglio è l'ultima istantanea di una serata amarissima per l'Inter e per il calcio italiano che perde un'altra squadra dalle coppe europee dopo il Napoli.