Osimhen infortunato in Coppa d'Africa, fastidio addominale e presenza a rischio in semifinale

Ancora problemi per Victor Osimhen, che ha fatto prendere un bello spavento ai tifosi del Napoli che seguono le sue condizioni. In Coppa d'Africa è arrivato un nuovo stop dopo quello rimediato contro l'Angola. L'attaccante domani alle 18 gioca contro il Sudafrica per le semifinali della competizione, ma non è partito con il gruppo. Il motivo? Un fastidio addominale che lo costringe ad aspettare il report dei medici sulle sue condizioni.

Il comunicato

La nazionale africana ha emanato un comunicato in cui spiega cosa ha Osimhen: «I calciatori della nazionale hanno viaggiato oggi (ieri, ndr) da Abidjan a Bouaké con un volo partito alle 22. Osimhen, invece, non ha preso parte al viaggio a causa di un fastidio addominale. I medici della squadra confermano che l’attaccante è sotto stretta sorveglianza e che un membro dell'équipe medica si trova con lui ad Abidjan. Se sarà autorizzato entro domani mattina, si unirà al resto della squadra prima delle 17».

L'altro stop

Già nei giorni scorsi, Osimhen aveva fatto preoccupare tutti a causa di uno stop fisico contro l'Angola. In quell'occasione, Victor aveva lasciato il campo in barella per poi rientrare dopo poco con il solo scopo di non lasciare la squadra in dieci.

Dopo qualche minuto, però, è stato sostituito con lo staff che gli ha permesso di essere medicato.