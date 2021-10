Nations League, Italia-Belgio: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Come la Spagna, anche il Belgio avrà il modo di rifarsi dalla sconfitta con l'Italia ai quarti di finale degli Europei. All'Allianz Arena di Torino, la casa della Juventus, i Diavoli Rossi di Roberto Martinez sfideranno infatti gli azzurri di Roberto Mancini nella "finalina" per il terzo posto della Nations League. In palio, insomma, c'è molto meno, ma non per questo le due squadre non si daranno battaglia, anzi. Uscite sconfitte dalle precedenti partite contro gli uomini di Luis Enrique i "nostri", contro la Francia di Didier Deschamps i belgi, avranno modo di rifarsi proprio l'una contro l'una. Ecco le probabili formazioni.

Segui Italia-Belgio in diretta

Italia-Belgio, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Kean, Pellegrini. Ct. Mancini

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Vanaken, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, Hazard. Ct. Martinez

Arbitro:

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida Italia-Belgio, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay.