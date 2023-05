Scudetto Napoli, maxi "nave" azzurra gira in centro città per festeggiare la vittoria del campionato. L'immagine fa il giro dei social

Festeggiamenti Napoli

Il Napoli è campione d'Italia e il tricolore torna sotto l'ombra del Vesuvio. Decine di migliaia i tifosi che sono scesi nelle strade e nelle piazze per festeggiare. Fuochi d'artificio, trombette, parrucche, bandiere e vestiario tassativamente di colore bianco azzurro hanno caratterizzato la festa Napoli. Ma c'è chi è andato oltre ed ha trovato modi davvero singolari per celebrare il terzo scudetto partenopeo.

Lo striscione del Comune

Per la vittoria dello scudetto, è stato scoperto a Palazzo San Giacomo, sede dell'amministrazione comunale, su indicazione del sindaco, uno striscione con logo del Comune e la scritta «Napoli Campione d'Italia 2022-2023». Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: «La squadra e la città hanno vinto»

Campane in trionfo

Campane a festa per lo scudetto del Napoli. Rintocchi di gioia prolungati quelli che ha voluto nella tarda serata di ieri, dopo Udinese- Napoli, dal campanile della chiesa di cui è parroco, don Vincenzo Miranda, a Faibano, frazione di Marigliano in provincia di Napoli. In piazza è esplosa la festa. Il parroco è sceso in strada tra i fedeli, con alcuni dei quali aveva tirato fino a tardi nei giorni scorsi in strada per fare loro compagnia mentre montavano gli addobbi per la festa. Che c'è di male? «La fede - spiega - va incarnata nelle relazioni concrete, anche attraverso momenti come questi, anche laddove non c'è esperienza o espressione cultuale». Peraltro, in più di qualche circostanza, al termine della messa domenicale (soprattutto, quando c'era qualche partita importante, come quelle con la Juve), don Enzo confessa: ho esternato questa mia passione con un «Forza Napoli!» o un «Simm tropp fort! (Siamo troppo forti,ndr)».

Monache in festa

Monache di clausura video-maker, per una notte, per filmare la gioia all'interno del monastero azzurro. A poche ore dalla fine della partita Udinese- Napoli, che ha sancito la vittoria dello scudetto per la squadra di Spalletti, le suore, capitanate dalla madre abbadessa suor Rosa Lupoli, di fede napoletana dai tempi del Pibe de Oro, hanno girato un video con tanto di cori 'I campioni dell'Italia siamo noì, calici alzati e bandiera del Napoli con i tre scudetti cuciti sopra che da giorni ormai attendeva di essere srotolata. Una gioia, quella per la squadra del Napoli, che è esplosa per tutto lo stivale. E così, la madre abbadessa ha immortalata i cori napoletani anche nella piazza del Duomo di Milano e l'annessa spiegazione: «In tutta Italia un solo grido: Napoli campione!». C'era stato un pizzico di delusione, domenica, tra le suore tifose per lo scudetto rimasto sospeso. Poi, ieri sera, il pareggio che ha dato al Napoli l'aritmetica certezza del podio d'Italia. In alto i calici, anche le suore hanno fatto esplodere la loro gioia.

La nave azzurra

Nonostante lo stop della circolazione, c'è traffico di auto fuori allo Stadio di Fuorigrotta, tra cui anche un camion aperto con sopra decine di tifosi che esultano: il veicolo ha sfilato tra lo stadio Maradona e piazzale Gabriele D'Annunzio. Avvistata anche una macchina a cui è stato «tagliato» il tettuccio e trasformata in una decapottabile dipinta rigorasamente di azzurro. A Mugnano, per celebrare la vittoria dello scudetto da parte dei ragazzi di Spalletti, i tifosi hanno preparato un carro allegorico a forma di nave, rigorosamente azzurra, con cui hanno attraversato il centro e le strade del piccolo centro in provincia di Napoli, celebrando con gioia ed euforia lo storico traguardo.

«E luce fu»

Piazza Plebiscito, Castel dell'Ovo, Maschio Angioino e il Consolato generale USA Napoli sono solo alcuni dei luoghi illuminati d'azzurri dopo il triplice fischio di Udine. Anche le attività commerciali - pub, ristoranti, bar - hanno disposto luci di colore azzurro. Senza dimenticare i balcono delle case partenopee acchittate per l'occasione con tanto di bandiere e striscioni.