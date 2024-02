Napoli, Francesco Calzona in panchina già contro il Barcellona: De Laurentiis pronto a esonerare Mazzarri

Clamoroso ribaltone in casa Napoli.

Aurelio De Laurentiis ha deciso di accelerare nella notte tra domenica e lunedì procedendo all’esonero di Walter Mazzarri senza aspettare il match di mercoledì con il Barcellona. Il presidente del Napoli ha scelto Francesco (Ciccio per gli amici) Calzona per gli ultimi tre mesi di una stagione travagliata, caratterizzata da risultati negativi e un decimo posto in classifica.

Chi è Francesco Calzona

Per Calzona si tratterebbe di un clamoroso ritorno: è stato prima il vice di Maurizio Sarri nell’epoca della grande bellezza, poi è entrato nello staff di Luciano Spalletti. E’ andato via la scorsa stagione e ha accettato la proposta di Marek Hamsik (che potrebbe seguirlo in azzurro) di guidare la nazionale slovacca. Si è qualificato all’Europeo. Calzona manterebbe il doppio incarico: sarebbe al Napoli fino al termine del campionato e poi si giocherebbe l’Europeo con la Slovacchia.

La trattativa

Le parti stanno definendo tutti i dettagli e Calzona potrebbe arrivare a Napoli già in giornata. Dovrebbe essere lui a guidare gli azzurri nel difficile match di Champions, in programma mercoledì alle 21. E’ in attesa di comunicazioni pure Walter Mazzarri.

Il retroscena

Calzona e Hamsik sarebbero dovuti essere al Maradona mercoledì da semplici spettatori: avevano chiesto e ottenuto una decina di giorni fa l’accredito per il match con il Barcellona. Calzona aveva in programma un incontro con Lobotka, perno della sua nazionale. Il copione dei due potrebbe essere rispettato, ma in panchina e non sugli spalti.