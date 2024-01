Mourinho contro Massimo Mauro, cosa è successo? Lo special one: «Chi capisce rispetta chi mangia nel tuo stesso piatto»

Mourinho contro Massimo Mauro su canale 5 al termine della vittoria della Roma sulla Cremonese (2-1) negli ottavi di finale di Coppa Italia.

L'allenatore portoghese ha voluto rispondere all'opinionista Mediaset, ex calciatore della Juventus, tuttavia assente questa sera. «C'è Massimo Mauro?», ha chiesto lo special one all'inizio della sua intervista post partita.

Mourinho contro Massimo Mauro

Successivamente, interpellato da Sandro Sabatini dallo studio sulla questione, Mourinho ha voluto spiegare i motivi della sua domanda: «Ci vuole rispetto per le nostre difficoltà, penso che nessuna squadra in Italia abbia vinto una partita senza un unico difensore centrale, magari sì ma è difficile. Siamo tutti uniti e diamo sempre il massimo. Per un ex calciatore non rispettare gente che ha mangiato nello stesso piatto, come noi, non è una bella cosa. Ci sono commentatori e commentatori, chi capisce rispetta chi mangia nel tuo stesso piatto. Anzi, mi sembra che ancora da lì ci mangi. Verrà anche per soldi, oltre che per la sua bella faccia».

Il precedente

Ma a cosa si riferiva Mourinho? Dopo Roma-Napoli Massimo Mauro si era espresso così parlando con dei giallorossi: «Il comportamento dei giocatori è stato discutibile, è stata una partita difficilissima per l'arbitro che lo giustifico. Ho visto una partita piena di falli e risse, antisportiva e penso che sia stata una strategia precisa della squadra di Mourinho. Questo è ancora più grave perché va contro lo spirito del calcio». Poi aveva aggiunto un commento su Zalewski: «Non è possibile vedere un calciatore come Zalewski che si butta giù per dieci minuti e fa una sceneggiata. Il rosso c'era ma ritorno al discorso di prima. Lo spirito della partita non è stato bello, l'arbitro non è stato aiutato dai giocatori»