Mourinho ammonito, attacca: «Giallo giusto, sono stato scortese. Ma con un idiota»

Continua a far parlare di sé Jose Mourinho. Oltre il momento non certo positivo del suo Tottenham, sconfitto anche questo pomeriggio, il tecnico portoghese è stato ammonito nel corso della ripresa per aver invaso l'area tecnica del Southampton. A fine partita, lo Special One, ha dichiarato: "Il cartellino giallo è stato giusto, sono stato scortese. Ma sono stato scortese verso un idiota". Pungente come al solito, Mourinho ha quindi lanciato una frecciatina verso un componente dello staff. Non solo, nel momento dell'avvicinamento verso la panchina avversaria, si vede chiaramente nelle immagini che il tecnico portoghese sbircia qualcosa negli appunti tattici del Southampton. L'anno è partito, quindi, con il piede pigiato sull'acceleratore. E, se il buongiorno si vede dal mattino, il 2020 si preannuncia entusiasmante.



Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 09:09

