Mourinho, i tifosi sui social chiedono l’esonero: «Vogliamo Conte». Friedkin conferma José, ma ora serve vincere

La crisi è aperta. A Trigoria proveranno a uscirne il prima possibile, ma i cinque punti in sei partite sono un inedito negativo per il club e José Mourinho. È il tecnico portoghese a essere il più discusso dalla piazza, sui social prende sempre più piede l’hashtag #Mourinhoout, ma è davvero possibile esonerare Mourinho? I rigidi paletti del fair play finanziario stringono la Roma in una morsa che non le dà ampio margine di manovra. È pur vero, però, che il portoghese è a scadenza di contratto (giugno 2024) e i mesi che lo separano all’addio (rinnovo escluso) sono solo 9.

Gli scenari

Questo consentirebbe alla proprietà di valutare scenari alternativi e provare a pagare due stipendi in contemporanea. Per ora non è preso in considerazione il licenziamento, né Jsoé ha intenzione di dare le dimissioni, ma se la situazione dovesse aggravarsi, allora la proprietà dovrà prendere una decisione. «Vogliamo andare in Champions», ha fatto sapere Dan Friedkin qualche ora dopo che Lukaku è sbarcato a Ciampino.

Un messaggio alla piazza, ma soprattutto all’allenatore che ha sempre sottolineato le difficoltà a far rendere il gruppo. Argomentazioni che per molti tifosi non sembrano più avere delle fondamenta. Il motivo è il gioco praticamente assente della squadra e spesso in balia dell’avversario.

La Roma sprofonda, il Genoa apre la crisi: 5 punti in 6 partite, per Mourinho peggior inizio di sempre

«Antonio Conte nuovo allenatore della Roma»

Per dare una svolta, si legge sui social, il nome giusto sarebbe quello di Antonio Conte, ex tecnico della nazionale italiana ma anche di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham. Conte, però, costa molto e il suo ingaggio è anche superiore a quello di Mourinho. Inoltre, non ama subentrare a stagione in corso perché preferisce impostare da zero la preparazione atletica. Più plausibile lo scenario che arrivi a fine campionato, a prescindere dalla posizione in classifica con il compito di risollevare, se necessario, le sorti del club. In tantissimi sui social non fanno più sconti a Mourinho, chiedono a gran voce le dimissioni al tecnico o l’esonero alla proprietà. Anche i tifosi sugli spalti ieri al Ferraris hanno contestato al fischio d’inizio: «Ci avete rotto il ca…», era il coro che andava per la maggiore.

Altri, invece, puntano il dito verso mercato fatto da Tiago Pinto. I Troppi calciatori infortunati, o con una storia di infortuni alle loro spalle, hanno inciso negativamente sul rendimento della squadra. Insomma, il tutti contro tutti rischia di accendere una forte contestazione domenica sera all’Olimpico quando la Roma giocherà contro il Frosinone. L'obbligo è vincere, perché un'altra sconfitta indurrà la proprietà a prendere provvedimenti.