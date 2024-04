Milan-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Europa League si tinge d'azzurro con il derby italiano tra Milan e Roma. Giovedì l'andata dei quarti di finale a San Siro tra i rossoneri di Pioli e i giallorossi di De Rossi. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento molto positivo: il 'Diavolo' è secondo in classifica e ha vinto le ultime 5 partite di campionato; considerando anche l'Europa sono 7 i successi consecutivi. La Roma, invece, è reduce dalla vittoria nel derby con la Lazio e ha vinto 5 delle ultime 7 partite in Serie A. Occhi puntati su Leao e Dybala ma anche sui due centravanti, Giroud e Lukaku. De Rossi dovrà fare a meno dello squalificato N'Dicka e dell'infortunato Azmoun.

Orario

Il match tra Milan e Roma, valevole per l'andata dei quarti di Europa League, andrà in scena a San Siro giovedì 11 aprile alle ore 21.

Dove vederla in tv e streaming

Milan-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Disponibile anche in streaming tramite app Dazn e Sky Go e in chiaro su Rai 1, con relativa app Rai Play per smartphone e tablet. Match visibile anche in streaming su NOW.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Squadra arbitrale

Sarà Clement Turpin l'arbitro di Milan-Roma. Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Erwan Finjean; quarto uomo Ruddy Buquet; al Var Jerome Brisard e Willy Delajod.