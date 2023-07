Milan, preso Okafor dal Salisburgo: atteso domani per le visite mediche

Colpo a sorpresa del Milan, che prende Okafor dal Salisburgo, in scadenza il 30 giugno 2024, per 15 milioni di euro. Si tratta di un rinforzo importantissimo per i rossoneri: è un giocatore che può fare il vice Rafael Leao a sinistra e il centravanti, come vice Giroud. Salvo imprevisti dell’ultima ora, in questo folle mercato all’ordine del giorno (vedi Danjuma andato all’Everton, nonostante un accordo di massima con i rossoneri), le visite mediche sono previste per domani, sabato 22 luglio.

Milan e Salisburgo stanno limando gli ultimi dettagli di una trattativa nata all’improvviso, nonostante l’interesse del club di via Aldo Rossi per Okafor già a gennaio. Il giocatore si unirà alla squadra per poi partire per la tournée statunitense. E non è finita qui. Perché i rossoneri stanno chiudendo anche con il Villarreal per Chuckwueze, che sarà il titolare sulla fascia destra. Con il club spagnolo si potrebbe chiudere per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Senza dimenticare l’ultimo colpo a centrocampo: Musah del Valencia, con il quale ci sarebbe un accordo di massima a 19 milioni di euro, bonus compresi. Ceduto un mese fa Tonali al Newcastle, sta iniziando a prendere forma il nuovo Diavolo.