Mancini nuovo allenatore dell'Arabia Saudita: «Molto orgoglioso di essere qui. Contatti con la Federazione dopo metà agosto»

«Voglio ringraziare al presidente per avermi scelto e sono molto orgoglioso di essere qui e di iniziare il mio lavoro. I prossimi giorni saranno molto importanti, ma negli ultimi 10 giorni ho iniziato a vedere diversi video dei giocatori». Queste le prime parole di Roberto Mancini nella conferenza stampa di presentazione da ct dell'Arabia Saudita, dove ha parlato al fianco del presidente della Federcalcio saudita Yasser Al Misehal.

Mancini atterrato a Riad, al via l'avventura in Arabia Saudita

«Ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto», dice Mancini confermando di aver iniziato i colloqui con la federazione saudita solo dopo le dimissioni da ct azzurro, arrivate il 13 agosto.

Le prime parole da commissario tecnico saudita

«Alcuni dei miei assistenti non sapevano di questa situazione e in questo momento devono risolvere la loro posizione con l'Italia.

«Vogliamo investire sul futuro dell'Arabia Saudita», ha sottolineato in conferenza a Riad, e ringraziando «la federazione saudita per l'occasione che mi viene data» sottolinea di esser «contento di avere avuto tanto apprezzamento per quello che ho fatto con l'Italia». «Sono orgoglioso dell'incarico che mi è stato assegnato, c'è un progetto strategico da portare avanti che coinvolge i giovani; C'è tanto lavoro da fare, non sarà facile ma penso che potremo farcela».

Il futuro

«Siamo pronti a lavorare duro - ha proseguito Mancini, che al suo arrivo è stato accolto con un mazzo di fiori nell'albergo nel quale si tiene la conferenza stampa -, c'è tanto da fare. Ho visto diverse partite della nazionale di club, ci sono molti giocatori interessanti e ho già cominciato a studiarli», ha proseguito Mancini. «È chiaro che ci servirà tempo ma siamo sicuri che se lavoriamo nel modo giusto possiamo insegnare alla squadra ad attaccare bene e a fare tanti gol - ha detto ancora l'ex ct azzurro -. Non sarà facile ma penso che potremo farcela. I giocatori sauditi in campo non sono molti quindi avremo il tempo di studiare bene tutti. Soprattutto so che ci sono tanti giovani interessanti e noi soprattutto vogliamo investire sul futuro dell'Arabia Saudita».