Mondiali 2022, Lewandowski infortunato: salterà il match di mercoledì contro l'Inghilterra

L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowki si è infortunato: salterà il match con l'Inghilterra. Infortunato al ginocchio destro, l'attaccante salterà quindi l'appuntamento con la Polonia di mercoledì 31 marzo a Wembley, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. La partita, inoltre, si terrà una settimana prima dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

A tal proposito, la Federcalcio polacca (Pzpn) ha affermato che «la guarigione da questo tipo di infortunio richiede solitamente dai cinque ai dieci giorni»: la presenza di Lewandowski, pertanto, è a rischio ma non necessariamente compromessa.

Le qualificazioni

Lewandowski, uscito ieri al 63' nel match contro Andorra (vinto per 3 a 0), «tornerà nel suo club, dove proseguirà la riabilitazione». Già autore di 35 gol in Bundesliga in questa stagione, a cinque lunghezze dal record di Gerd Müller, Lewandowski ha giocato nel pareggio di giovedì (3-3) contro l'Ungheria, oltre che nella partita contro Andorra. Il suo infortunio si aggiunge alle difficoltà della Polonia, già gravata da due test positivi al Covid.

